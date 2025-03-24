北檢聲請勘驗追“不雅片”民眾黨轟企圖混淆

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／台灣民眾黨前主席柯文哲20日在台北地方法院行準備程序時，當庭控訴台北地檢署以“不雅影片”威脅他認罪。台北地檢署24日聲請勘驗2次開庭偵訊的錄音錄影光碟、勘驗柯文哲行動硬碟中的“woman”資料夾，證明絕無恐嚇威脅。民眾黨今天表示，請問北檢，此項未經官方公布之訊息是否為真？若媒體報導為真，北檢豈不是再一次坐實，透過媒體帶輿論風向，企圖混淆案情本質？若為不實，請北檢盡速出面澄清。東拉西扯打迷糊仗，不僅挑戰人民智商，更是屢屢重創司法的公信力。



民眾黨指出，北檢此刻迴避的是，柯文哲在法庭指控，檢察官林俊言企圖以“不雅影片”作為威逼，要他做出認罪陳述。但柯文哲已自清個人絕無不雅影片，北檢也透過媒體說明，並無在資料中發現與柯文哲有關的不雅影片。重點只有一個，在於檢察官是否非法濫權訊問？



民眾黨說，若真如報導所言，北檢針對違法不正訊問的指控，不積極勘驗林俊言的訊問光碟，提出證據自清，反倒煞有其事要勘驗柯文哲資料夾內容，除了模糊焦點外，更顯得對於不正訊問的指控，心虛至極。



民眾黨表示，北檢應該積極回應的是，明知許芷瑜回台看牙醫、出境時間序，足證無心畏罪潛逃，為何持續謊稱她是京華城案關鍵人、繼續用這個理由聲請羈押柯文哲？以及北檢發新聞稿說謊，護航檢察官林俊言去年多次到醫院不正訊問沈慶京，北檢本身有無咎責？



民眾黨強調，北檢此刻應誠實面對外界質疑，誠懇說明。東拉西扯打迷糊仗，不僅挑戰人民智商，更是屢屢重創司法的公信力。