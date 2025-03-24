接見日本華僑　韓國瑜：華僑是台灣的名片

韓國瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月24日電（記者 俞敦平）“立法院長”韓國瑜24日下午接見“中華民國”留日東京華僑總會、華僑協會總會日本分會及東京中山學會回國致敬團”，他在致詞中熱烈歡迎東京華僑，稱他們是台灣的名片，展現台灣人的勤勞、熱情與真誠。他提到“立法院”85位“立委”參與台日“國會”聯誼，凸顯對台日交流的重視，並分享台日旅遊人次與台積電在日投資等數據，強調雙方經濟與科技合作的緊密性。韓國瑜感謝華僑每年舉辦升旗典禮展現愛國心，並鼓勵海外華僑團結一致，超越藍綠分歧為台灣努力。他還透露“立法院”有意在會期緩和時赴大阪參加萬國博覽會，與各地華僑交流。



24日下午，“立法院長”韓國瑜接見“中華民國”留日東京華僑總會、華僑協會總會日本分會及東京中山學會回國致敬團”一行。中國國民黨籍“立委”洪孟楷、柯志恩、民主進步黨籍“立委”鍾佳濱和“僑委會”副委員長阮昭雄陪同出席。



韓國瑜致詞時首先對東京華僑總會會長及所有幹部、會員表示熱烈歡迎。他說：“對華僑來說，回台灣就像回娘家，是避風港；而對台灣同胞來說，各位華僑在海外就是一張張台灣的名片。”他進一步解釋，華僑無論在工作、學習、婚姻還是創業上的表現，都反映出台灣人的勤勞、熱情、真誠與和善，對提升台灣國際形象至關重要。他強調，這種互助與期待讓台灣與華僑之間的情感更加深厚。



談及台日關係，韓國瑜提到，“立法院”目前有113位“立委”，其中85位參與台日“國會”聯誼，佔比高達75%，顯示對雙邊交流的高度重視。他說：“這個數字非常驚人，代表“立法院”對日本“國會”交流非常非常重視。”他也分享台灣在性別平權上的進步，表示113位“立委”中有48位女性，佔比42.5%，是台灣推動男女平等的成功例證。

