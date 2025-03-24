綠營告藍　稱罷吳沛憶搞亡靈連署錯假率4成

左起台灣醫事法律學會執行長羅浚晅、民進黨籍台北市議員劉耀仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）藍綠委大罷免潮來臨，民進黨籍台北市議員劉耀仁、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅今日下午赴台北地檢署提告發動罷免綠委吳沛憶的“憶事吳成”團體、中國國民黨籍台北市議員鍾小平及國民黨青年軍，指控造假108名連署提議前死亡的亡靈連署大軍，錯假率高達4成，居全台之冠。



至於被問到是否有望代替補選吳沛憶？劉耀仁回“想太多，不會被戲弄”。



全台大罷免浪潮來襲，目前藍綠“立委”被提案的比數是35比0，落差巨大。



國民黨24日上午來台北地檢署告發罷免藍委王鴻薇的“山除薇害”團體涉嫌偽造文書、違反個資法等罪後。劉耀仁、台灣醫師聯盟理事長、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅下午也來北檢告發罷免吳沛憶的國民黨團體，舉行“中正萬華罷免案亡靈大軍連署逾百人 國民黨不要當民主的破口”記者會。



劉耀仁表示，國民黨發動罷免，錯假連署卻接連不斷，尤其是台北市“立委”第五選區（北中正、萬華），國民黨青年軍針對吳沛憶的罷免案，錯假率高達40.7%，居全台灣之冠，其中“提議前死亡”高達108人，佔4.09%、“戶籍未滿”391人佔14.83%。今天要告的就是國民黨青年軍及領銜的鍾小平，希望檢察官明察秋毫，連罷免連署攤位都沒就有亡靈連署，重復連署、偽造文書都該被剔除。



身兼彭明敏文教基金會董事的羅浚晅表示，今天是來告罷免吳沛憶的國民黨團體涉犯《刑法》第216條行使偽變造文書罪、第207條“意圖供行使之用，而販賣違背定程之度量衡者”。這次罷免無關藍綠，都是由公民發起運動。



英系劉耀仁曾爭取過2024民進黨中正萬華“立委”初選提名，記者問若英系吳沛憶遭罷，是否可望替補？劉耀仁說，想太多，不會那麼天真上傳言的圈套，真正的選舉是不會被戲弄的。



媒體問，國民黨中央幹部及“立委”24日赴台北地檢署，告發罷免藍委王鴻薇的團體“山除薇害”涉犯偽造文書、違反個資法等罪，並要求北檢檢察官比照台南地檢署查國民黨台南市黨部一樣標準。羅浚晅說，檢察官都要查，相信告發很多，檢調都會積極偵辦，所有人都可到地檢署按鈴申告。