罷綠委案哪去了？凌濤籲“中選會”保持中立

中國國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤昨日在臉書爆料，截至目前為止已有8名綠委罷免案第一階段連署超過門檻並送交“中選會”，但“中選會”至今卻遲未公布結果。凌濤今日在桃園市議會受訪時再次呼籲，“中選會”應保持客觀中立，勿作政治算計來充當綠營的打手，這才是現在人民希望看到的。



凌濤表示，近期他向公民團體瞭解目前罷綠委的狀況，經公民團體雙重查對後確認，至少有包括新北蘇巧慧、張宏陸、台中蔡其昌、何欣純、台北吳思瑤、吳沛憶、原住民綠委陳瑩、伍麗華等8席綠委的罷免案已大幅跨過第一階段連署門檻，但公民團體將這些綠委罷免案送交“中選會”後，至今卻仍無下文，“中選會”也未公布審查結果。



凌濤質疑，難道“中選會”針對每一件罷免案都要拖到規定期限的25天才要公布嗎？這也讓他懷疑是否是“中選會”正在算計讓綠委罷免案通過的時間點？“中選會”又是否刻意想將罷免藍委、罷免綠委和公投案的投票日期給錯開？讓民進黨可以從中獲取政治的利益。



凌濤認為，若“中選會”最後公告確定不管是罷藍委、罷綠委或公投案都不在同一天投票，那未來這些選舉花費金額是否可能從原本的新台幣12億元，變成24億元，再增加到36億元？而這些都是人民辛苦地的納稅錢，若任由“中選會”這樣亂搞，是否會因此增加人民的負擔？



凌濤強調，他奉勸“中選會”勿再作政治算計來充當綠營的打手，應該要回到獨立、客觀與中立的機構，這才是人民希望看到的。