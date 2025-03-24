“監院”聲請“釋憲”　不回應藍願提供衛生紙

左起“監察院”調查處長楊昌憲、訴訟代理人律師王首雁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”團聯手刪總預算，“監察院”不滿遭刪96%業務費用，24日下午派代表前往“憲法法庭”遞狀聲請“釋憲”，並痛批“立法院”荒謬，創下史上恣意“違憲”惡例，嚴重危害“監院”的實質存續，有違權力分立原則。



對於“監察院”廁所不提供衛生紙，中國國民黨表明願提供，對此，“監院”不回應。



“監察院”於24日下午派“監察院”調查處長楊昌憲偕同訴訟代理人律師王首雁，至“憲法法庭”遞狀聲請“釋憲”。



媒體問，“監察院”日前稱預算被砍，廁所不提供衛生紙，國民黨籍“立委”謝龍介送上5箱衛生紙給“行政院長”卓榮泰，也可給“監察院”的廁所使用？楊昌憲、王首雁均不回應，遞狀後各自搭車、步行離去。



“監察院”表示，“立法院”於1月21日通過的總預算案中，有關“監察院”今年度歲出預算原編列新台幣10.97億多元（含人事費8億多元），其中“業務費”原編列2億4273萬6千元竟遭“立法院”大幅刪減2億3181萬3千元，僅剩1092萬3千元，刪減幅度高達96%，亦即一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務等為行使職權所編列的預算，均盡數遭刪減，已對監察權的行使構成嚴重妨礙，“憲政”制度的完整因而遭受破壞，違反權力分立原則及“憲法”機關之“憲法”忠誠義務，自為“憲法”所不許。



“監察院”指出，依“立法院”宣讀內容計算係刪減2076億元，經“行政院主計總處”計算後卻僅刪減了1439億元。此種明顯出入，除造成受法定預算拘束的各機關難以執行外，審查後歲出數額混亂矛盾，爭議不斷，使“監察院”與“審計部”無從確認實際的歲出總數額為何，直接妨礙“監察院”行使“憲法”所賦予之審計權，無異使“國家最高監察機關”之功能遭到實質架空，牴觸權力分立原則，甚為明顯。



“監察院”強調，“立法院”竟逆憲而行，恣意“違憲”妄為，大幅刪減“監察院”正常運作所必須的“業務費”逾9成，顯然係以刪減預算的立法權為武器，刻意掏空“憲法機關”功能存續所必須的基礎預算，意圖癱瘓“監察院”憲政功能的運作，實質撤廢“監察院”，形同“假刪減預算之名，行‘修憲廢院′之實”，明顯牴觸權力分立及平等相維原則。“監察院”必須即刻向“憲法法庭”遞狀聲請“釋憲”，不負“監察院”的憲政責任與廣大人民期待。