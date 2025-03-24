詹江村爆桃園綠營連署站　台上宣講台下沒人

國民黨籍桃園市議員詹江村爆料，23日在桃園市龜山區舉行的罷免藍委牛煦庭宣講連署活動都沒人。（照片：詹江村提供） 中評社桃園3月24日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前泛藍陣營已有35席罷免案第一階段連署通過，其中就包括桃園6席藍委。中國國民黨籍桃園市議員詹江村今日在桃園市議會受訪時爆料，綠營在桃園設置的連署站都沒人，台上講者對著台下幾乎沒有人的白色板櫈宣講，讓詹忍不住大酸“就衹有空氣同意大罷免”。



詹江村表示，有罷免團體昨日下午在桃園市龜山區舉辦擴大罷免藍委牛煦庭連署活動，現場不僅搭起棚子，台下還擺了近百張的白色板櫈，但罷團宣講時台下卻空蕩蕩的幾乎沒人，讓他忍不住嘲諷“就衹有空氣同意大罷免”，並向媒體提供照片證明自己所言不假。



詹江村說，近期罷免團體的網路直播，都只敢拍攝台上熱情的表演者跟慷慨激昂的宣講者，卻不敢拍台下的聽眾人數，因此他特別派人去現場拍照，想呈現事實的真相，因為他擔心若再任由罷團吹哨壯膽，地方上萬一被誤導開始產生西瓜效應，這也不是好事。



詹江村強調，這不是單一個案，他22日一樣派人到桃園市南門市場和後站的擴大罷免連署站查看，發現南門市場的擴大連署站點，從9時開始到11時結束，總計才20幾個人連署，而後站的擴大造勢活動，台下加上工作人員，還有所有議員的助理團隊，合計也才不到30個人，讓他忍不住大酸“真的衹有空氣同意大罷免”。