比特犬惡名在外　動保處憂衝擊收養恐關老死

動保處擔心收容所的比特沒人收養，恐被關到老死。（新北市動保處提供） 中評社台北3月24日電／近期台灣接連發生比特犬攻擊事件，引發社會恐慌，讓原本就不易被領養的比特犬，更難找到新家恐被關到老死。新北市動物之家目前收容4隻比特犬，這些狗已在收容所待超過2年，收養路迢迢。



台北市徐姓飼主養的比特犬6日、17日分別咬傷不同機車騎士，逞兇的比特犬已在動保處協助下，送達北市動物收容所，目前無安樂死規劃，後續評估是否開放認養。新竹縣尖石鄉一隻名為“尖石”的比特犬，2021年因飼主朋友酒後逗弄，遭比特犬咬死。“尖石”在鐵籠裡關了逾1000天才出籠散步，去年離開收容所送往屏東私人狗園安度餘生。



新北市動保處長楊淑方表示，比特犬確實有忠心、親人一面，由於過去被培育為鬥犬，攻擊性仍然是不可忽視的問題，導致許多潛在領養人望之卻步。



新北市目前列管的比特犬249隻，隨著近期媒體大幅報導比特犬攻擊事件，部分飼主也承受來自家人與鄰居的壓力，近日有飼主聯繫動保處，希望將狗送給政府收養。



楊淑方強調，棄養比特犬將面臨重罰，“當初決定養比特犬時，就應該做好準備，因為輿論壓力就想棄養，這是不負責任行為”。



楊淑方說道，比特犬是一種需要高度管理的犬種，收容所照顧比特犬的成本高昂，不僅必須單獨圈養，避免與其他狗隻發生衝突，出籠放風也必須單獨行動，需要專門的訓練和照護人力，收容比特犬成為耗費人力、空間的難題。



楊淑方指出，比特犬雖然對主人忠心，但若被拋棄進收容所，會經歷一段適應期，這段時間需要大量人力與資源去重新建立信任。此外，比特犬不能同時放出來活動，因為“王不能見王”，若同時釋放多隻，可能會發生衝突，甚至攻擊其他狗隻，對管理人員來說風險極高。



“有些動物之家因為人力不足，比特犬根本不敢放出來，只能長期關籠，對狗來說也是一種折磨”。楊淑方無奈地表示，目前新北市的比特犬收容量相對較少，桃園曾高達30多隻，但隨著收養意願下降，未來恐怕會有更多比特犬面臨無人領養、終生困在收容所的困境。



根據新北市規定，收養比特犬的條件極為嚴格，除了需要經過專業訓犬師到家中評估，確保環境安全外，還要求家中無小孩、鄰居家無飼養犬隻，以降低潛在風險。即便有飼主符合資格，往往也會受到家人或鄰居反對，使得收養計劃胎死腹中。