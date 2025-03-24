陳佩琪問北檢勘驗光碟幹嘛？也邀賴妻逛市場

陳佩琪邀賴清德妻子吳玫如逛市場，反問勘驗光碟要幹嘛？（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北3月24日電／台灣民眾黨前主席柯文哲日前在法庭內爆料指檢察官林俊言到看守所恐嚇他，指USB內有他的不雅影片。北檢24日決定向法院聲請勘驗柯文哲USB中的相關資料夾，並且為證明沒有脅迫，同時聲請勘驗檢方偵訊柯文哲時的偵訊光碟。柯文哲妻子陳佩琪24日在臉書發文表示，之前送甜食給柯文哲遭北所退貨，得知北所會管控被羈押人吃甜食，如同賴清德妻子吳玫如對賴的關愛一般，當下就帶回家自己吃了。陳佩琪還留言邀吳玫如她一起到南門或東門市場採買逛逛，也諷刺地說，勘驗光碟要幹嘛？該勘驗的是去北醫是要視察醫院？還是訊問病人？這比較重要吧。



柯文哲20日在法庭內爆料指林俊言檢察官到看守所恐嚇他，稱USB內有他的不雅影片。林揚言“若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好”等語。柯文哲笑稱還好他妻子家教嚴，他才沒被林俊言檢察官唬住。威京集團主席沈慶京日前也爆料，台北地檢署檢察官林俊言在調查期間涉非法偵訊，帶著書記官跑到醫院訊問。



陳佩琪說，前些日子常去北所送食物，早期曾因荷包蛋的太陽沒煎熟而被退貨，還有一次去東門市場看到車輪餅，忍不住嘴饞買了兩個奶油餡的，那天寒流來襲， 回家後面臨獨自一人的落寞，吃了熱熱的奶油餅也覺得心中有絲甜蜜，想說剩一個下午帶去北所給柯文哲吃，結果北所說內容物是流質的，不准送入，當下是有些失望，但又無可奈何，不過她是記住規則了。



陳佩琪提到，上周逛東門市場，又在內市看到自己喜歡的芝麻烤餅，內餡滿是乾的黑芝麻餡，想說黑芝麻含鈣量高，對我們這年紀的骨鬆很有幫忙，給柯文哲吃最好，沒想到又被退貨，理由是收容人不准送甜食給他們，知道柯文哲並不愛吃甜食，且北所如此照顧被羈押人，會嚴加管控甜食，如同吳玫如對賴清德的關愛一般，也應該感謝人家才對，當下沒多爭執，帶回家自己吃了。

