韓國瑜會全台正副議長　替助理費除罪找解方

中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜和全台正副議長聯誼會成員討論助理費除罪化可行性。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜24日下午會唔全台正副議長聯誼會，討論助理費除罪化可行性，韓強調，這是不分藍綠白都被這個問題困擾，因此他在半個月前就請“立法院”秘書長和法制局長研究，如何做出突破，進而達到共識再完成修法。



正副議長聯誼會長、國民黨籍新北市議長蔣根煌則在會前表示，助理費修法問題，議會有共同提案，希望和韓國瑜討論。事實上，議員經常到國外議會交流，以日本為例，議會匡列給議員一筆額度，議員可以自由使用，國外議會都是這樣做，所以今天拜會韓國瑜希望提出建議。



這場會見，“立法院”部分包括韓國瑜和秘書長周萬來、法制局長郭明政等人出席，正副議長聯誼會除了嘉義縣、台南市等未出席外，包括新北的蔣根煌、台北市議長戴錫欽、桃園市議長邱奕勝、新竹市議長許修睿、彰化縣議長謝典林、屏東縣長周典論和台中市副議長顏莉敏等都出席。



韓國瑜到場時一一和正副議長們握手打招呼，他說，人生何處不相逢，今天在“立法院”和大家見面，真是不可思議。



韓國瑜強調，古時候當官的，要到衙門報到之前，要先到城隍爺廟上香拜拜，官員遇到任何困難，第一個會去請教朝廷退休的官員，第二是請教當時的秀才、舉人，剩下全憑良心，因為沒人監督。



韓國瑜認為，所以現在的民主政治很可貴，又以選舉這條路最複雜，因選民會給民意代表很大的壓力，所以他瞭解在場議長與副議長有些點、一些坎過不去，就是助理費的問題，這些問題不分藍綠白都很困擾，希望能尋找共識、嘗試協調修法，特別請法制局長在現場替大家釋疑，一起找出方法。