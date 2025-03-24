超微台南辦公室揭幕　黃偉哲：Al產業里程碑

AMD（超微）24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，台南市長黃偉哲（右四）到場祝賀。（照片：台南市政府提供） 中評社台北3月24日電／AMD（超微）24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理主持，台南市黃偉哲、南部科學園區管理局長鄭秀絨皆到場祝賀。黃偉哲表示，AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。他強調，台南已成為半導體S廊帶的核心，24日AMD在沙崙成立研發據點，則揭示了台南在AI發展的重要進展。



黃偉哲表示，台南的綠電、算力、人力三大優勢，是最適合人工智慧產業落地發展的城市，而沙崙智慧綠能科學城，不僅有中研院、工研院、國研院進駐，周邊台糖智慧綠能循環住宅園區、K12雙語學校、即將完工的三井OUTLET二期，以及未來發展的沙崙醫療服務與創新園區、生態科學園區等，完善的生活機能與未來發展性，相信能吸引更多相關周邊產業進駐，共同帶動台南經濟發展。



黃偉哲指出，台南位處南部高科技S廊帶核心，擁有全台灣最豐沛的綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南台灣最密集的晶片人才培育聚落，行政院於今年1月啟動“大南方新矽谷”，建構AI產業生態系統，持續推動半導體、機器人、無人機等產業發展，並以台南沙崙為核心，串聯大南方半導體S廊帶，希望將AI應用在百工百業發展，落實推動台灣成為“人工智慧之島”的願景。未來台南將持續透過建構優質投資環境、便捷交通、舒適生活機能與鼓勵創新研發等作為，打造成為友善城市，並以一站式招商單一窗口協助企業解決各項投資問題，歡迎海內外優質企業投資台南。



台南市府經發局指出，近年來，台南以“南科、沙崙”雙引擎的產業發展模式為主，取得了良好的佳績，在各級政府協力合作下，全球五大半導體設備供應商的美商應用材料、荷蘭艾司摩爾、日本東京威力科創、美商科林研發與美商科磊皆落腳南科，全球前十大IC設計公司如聯發科、瑞昱及聯詠也都在台南，不僅打造全球規模最大、最先進的半導體產業聚落，也促進南科營業額節節攀升，去年首度突破2兆，營業額達2.21兆元，不僅刷新歷史性的新紀錄，更較前一年(2023)同期成長達39.55%。