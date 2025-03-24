南市環局推紙錢新3燒　盼清明祭祀更安全

清明期間，台南市在各主要公墓及納骨塔安排社福團體設立“以功代金”攤位。（台南市環保局提供） 中評社台南3月24日電／清明節將至，墓地焚燒雜草或紙錢不慎釀災的風險提高，也會造成環境污染。台南市環保局表示，去年台南市清明期間，因雜草燃燒引發的火災達116件，其中1／3發生在墓區及周邊。為提升環保意識並降低掃墓期間的火災風險，環保局推廣“紙錢新3燒”即是集中燒、適量燒、替代燒，呼籲市民遵守掃墓防火安全，讓祭祀更環保、更安全。



台南市“紙錢新3燒”，包括“適量燒”─減少焚燒或選擇量少質精的紙錢；“集中燒”—祭拜後預約紙錢收運或送至指定集中點焚燒；“替代燒”—將部分或全部購買紙錢的費用轉為公益捐助，以功代金、福報加倍。



台南市環保局長許仁澤指出，清明期間，台南市26座公立納骨塔及7處示範公墓均封爐，配合紙錢集中燒。此外，安排12家社福團體設立“以功代金”攤位，民眾可捐款響應，獲得功德狀，以誠心敬意祭拜，傳達孝思。另也可前往4大超商響應“台南以功代金”。



環保局提醒，集中焚燒的紙錢將運至“淨圓滿紙錢專爐”燒化，防止餘燼復燃。市民祭拜時，請勿將香插在紙錢上，可改插於祭祀桌的小香爐或插香器內。集中運送前，務必去除塑膠袋及雜物，以確保安全。前往墓區掃墓時，應注意用火安全，如確保紙錢餘燼完全熄滅、除草勿用火等。



台南市環保局盼落實“紙錢新三燒”防範火災，即能減少污染、降低風險，共同度過慎終追遠、平安健康的清明節。