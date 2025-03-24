副主委、總幹事被羈押　台南藍黨部人心惶惶

藍營支持者高喊“國民黨加油”，替國民黨台南市黨部提振士氣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝因罷綠委連署書中出現已逝者，遭到羈押禁見，掀起政治波瀾，藍綠持續互相指控。國民黨台南市黨部正常營運，但辦公室人心惶惶，但仍有藍營支持者串門子，批抨民進黨政治追殺均，也高喊數次“國民黨加油”幫忙打氣。



國民黨台南市黨部主委為“立委”謝龍介兼任，他在事件發生後回應表示尊重司法，但如果有政治力介入，希望檢調不要淪為政治打手。



全台大罷免，藍軍發起罷免台南市綠委王定宇、林俊憲連署。台南地檢署20日突然搜索台南市黨部，約談5名黨工，經漏夜偵訊，以國民黨台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝違反偽造文書等罪，嫌疑重大且有逃亡串證之虞，台南地方法院裁准羈押。



國民黨台南市黨部位於台南市東區林森路二段192巷內，該處原為東區黨部，市黨部2020年搬到此處辦公，門口有服務台，走廊有一座孫文雕像及天下為公的匾額，右側為辦公室，左側是交誼廳並設有茶桌。24日下午辦公室僅一名自稱“志工”的阿姨留守，對於媒體關心黨部運作情況均婉拒受訪，僅回答“黨工都外出跑外勤、偵訊中，什麼都不便說明。”



不過現場仍有5、6位年長的藍營支持者到交誼廳泡茶，一名阿伯見狀則幫忙緩頰“黨部最近氣氛不太好，人心惶惶，這也沒辦法。大家都來借場地泡茶、泡咖啡，不僅來串門子，也是幫忙加油打氣。”



談起這次的事件，藍營支持者對民進黨的動作感到反感，有人不滿地說“檢調接受情資就去偵辦，有這麼積極的嗎？”“台南有罷免王定宇、林俊憲，但只有林俊憲的選區有動作，賴系“立委”的立場太明顯。”“為何‘中選會’洩漏資訊給特定人士，‘中選會’行政有中立嗎？”有人則嘆“民進黨是割喉割到斷，有計劃的摧毀在野黨。”眾人議論紛紛。