兒童節連假　台陸軍特戰單位在台中辦體驗營

兒童節期間，台陸軍特戰單位與台中大里藝術廣場合作，辦體驗營。（大里藝術廣場提供） 中評社台中3月24日電／4天兒童節連假即將來臨，位在台中軟體園區的大里藝術廣場合作精心策劃“童心大聯盟”活動，天天節目不間斷，此次更特別與陸軍特戰訓練中心合作，在廣場布置T10B降落傘，讓民眾可以穿戴體驗模仿跳傘外，還有特戰裝備陳列展示與射擊模擬體驗，讓大小朋友都有機會近距離接觸神秘的特戰部隊。



大里藝術廣場說，為了讓大小朋友玩個過癮，連假第一天4月3日就由陸軍特戰訓練中心、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、陸軍航空第六O二旅、憲兵指揮部台中憲兵隊、“行政院海洋委員會”“海巡署”中部分署、台中市警察局霧峰分局、台中市消防局第三大隊大里分隊等單位，將各種專業裝備運至現場，與民眾互動。



其中，陸軍特戰訓練中心的直徑35呎、總重29磅的T10B傘具，還可以讓大小朋友可以穿戴體驗模仿跳傘，體驗宛如電影中的帥氣特戰英雄。



4月4日由鼓創藝術帶來震撼的太鼓表演，還有好玩的打鼓體驗。4月5日除了白天有精采的氣球與兒童魔術派對外，晚上還有公主與王子的華爾滋舞會，彷彿置身童話故事場景。4月6日則由戊己劇團帶來椅子特技及川劇變臉，讓大家共度難忘的兒童節假期。



不衹有免費節目可以觀賞，大里藝術廣場在4天連假也安排了親子闖關競賽，只要消費滿額即可領取闖關卡，完成集章任務就可以進行扭蛋尋寶，同時也規劃了有溫度、有內涵、有文創的“台水市集”，讓親子在享受活動的同時，也能體驗豐富的節慶氛圍。