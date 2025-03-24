正副議長盼解套助理費　戴錫欽：標準應統一

國民黨台北市議會議長戴錫欽受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）台灣民意代表因助理費案觸法者不在少數，更有人被判10年以上重刑。全台正副議長聯誼會代表今日拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，討論助理費除罪化可行性。據轉述，韓國瑜在會中裁示法制局，將進行法案研究，本周會再發函各縣市議會給予回覆。



國民黨籍台北市議會議長戴錫欽在會後受訪時表示，過去“立院”曾完成《會計法》修法，最後被“政院”覆議否決。正副議長這次沒有要求完全除罪，而是希望按照“行政院”函示作為基礎來界定，才不會造成不同個案有不同標準，導致判刑或各種狀況，讓大家無所適從。



今天與會正副議長共18人，包含新北市議長蔣根煌、台北市議長戴錫欽、桃園縣議長邱奕勝、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論、宜蘭縣議長張勝德、澎湖縣議長陳毓仁、金門縣議長洪允典、連江縣議長張永江。



副議長部分包含台中市副議長顏莉敏、高雄市副議長曾俊傑、苗栗縣副議長張淑芬、南投縣副議長潘一全、連江縣副議長林明揚、雲林縣副議長蔡咏鍀。



戴錫欽會後受訪表示，今天會中有針對助理費或助理調薪等經費不足議題，詢問“立院”是否能繼續修法。至於助理費除罪化部分，並沒有要求完全除罪，而是按照“行政院”函示作為基礎來界定，才不會造成不同個案有不同標準，導致判刑或各種狀況，讓大家無所適從。



談到是否希望放寬助理費使用方式？戴錫欽說，助理費本來就是用來聘請助理，使用方式無需討論，只是適法性上應有一定標準，以符合外界期待。



媒體追問韓國瑜是否承諾修法？戴錫欽說，韓國瑜之前就請法制局進行法案研究，相關回覆本周會再寄到各縣市議會讓大家瞭解更清楚。