黃敏惠批大南方新矽谷計劃未重視嘉義市

嘉義市長黃敏惠24日列席嘉義市議會。（照片：嘉義市政府） 中評社台北3月24日電／“行政院”1月核定“大南方新矽谷推動方案”，以半導體S廊帶為主軸，串聯嘉義以南各縣市，欲整合各科學園區、科技產業園區及產業園區等，帶動區域發展，引發嘉義市政府不滿。國民黨籍嘉義市長黃敏惠24日向嘉義市議會表示，她3月28日當天要親自北上出席“國科會”大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議”，為嘉義市發聲。



《中時新聞網》報導，嘉義市議會第11屆114年第2次臨時會24日開議，黃敏惠表示，“大南方新矽谷”計劃於今年1月獲核定，計劃雖納入嘉義市，但實際上卻是“滿天全金條、欲抓沒半條”，不僅未實際挹注資源，更未見如嘉義輕軌藍線等能促進區域產業經濟發展的重要交通運輸網路計劃被納入。



黃敏惠說，嘉義市是大南方新矽谷推動方案的起點，這項方案不應僅止於科技產業鏈的建構，更應該納入區域發展的綜合考量，尤其輕軌藍線建設計劃，對於促進區域交通發展及產業經濟繁榮影響甚鉅。



黃敏惠指出，高鐵嘉義站去年度進出站旅客數已達635萬人次，台鐵嘉義站進出人次預估可達756萬人次。以輕軌鏈結高鐵台鐵、形成五鐵共構，串聯大南方新矽谷生活圈重要核心的需求迫在眉睫，而市府已代“中央”完成可行性研究報告，基於政策面向、法律面向、歷史承諾面向、事權執行面向以及公平面向等，期盼“中央”在由“交通部”主政辦理後續綜合規畫及興建之前提下，儘速核定輕軌案。



黃敏惠強調，嘉義市位居雲嘉嘉南經濟消費及產業園區的核心樞紐，是發展動能中關鍵角色，為呼應“中央”政策，嘉義市政府早在2022年提出具突破前瞻性的“10大旗艦計劃”，以和鄰近縣市共榮共好為目標，且“10大旗艦計劃”更精準扣合大南方新矽谷方案之配套措施，積極建構產業生活圈優質環境，推動“西區大發展、東區大進步”兩大發展引擎。



黃敏惠表示，相對於其他縣市一個接一個園區建設投資，嘉義市不缺計劃，缺的只是“中央”的支持與鼓勵，重申嘉義市應該在大南方計劃中被賦予更明確的角色與資源配置，讓嘉義市能透過提升豐沛醫療量能、打造便捷路線、供應優質的教育體系與生活居住環境，來完善社會福祉、培養AI人才。



黃敏惠說，嘉義市是串聯半導體S廊帶的重要起點，更是支持大南方新矽谷發展的關鍵動能，呼籲“中央”修正大南方新矽谷計劃，強化嘉義市發展，為方案帶來更具競爭力的發展契機。