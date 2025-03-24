台電虧損無底洞　黃國昌轟卓榮泰拿員工墊背

黃國昌接受黃光芹專訪。（照片：中午來開匯提供） 中評社台北3月24日電／台電虧損連年擴大，補貼金額破千億仍無法填補。台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌24日批評，民進黨政府錯誤能源政策導致台電從金雞母變成財政黑洞，累計虧損已破4000多億元，還要動用更多納稅人錢補貼，卓榮泰到各地宣講，是在幫總預算護航，替台電虧損找借口、爭取更多預算填這個無底洞，還搬出台電員工當墊背，稱會影響許多台電家庭，要求人民買單，但問題根本出在民進黨身上，無恥至極。



《中時新聞網》報導，黃國昌今天中午接受“中午來開匯”主持人黃光芹專訪。黃指出，台電虧損是民進黨自2020年執政後砸大錢買綠電所致，過去已動用3000多億元補貼，虧損卻持續擴大，到今年底累積虧損將超過4000億元，完全無底洞。



他批評，卓榮泰跑到台南市宣講，表面說關心電價、台電員工，實際上是在為政府要預算，幫台電虧損護航。民進黨執政把台電搞爛，還搬出台電員工當墊背，稱會影響許多台電家庭，要求人民買單，但問題根本出在民進黨身上，政府無恥至極。



黃國昌也點名台南市長黃偉哲，指出台南光電弊案層出不窮，綠友友得利，衹有基層公務員被處理，地方政府毫無作為。他強調，力陽光電案違法發給電業籌設許可，北門、七股多數養殖戶權益受損，黃偉哲不處理，反而繼續跟卓榮泰宣講，台電虧損、光電弊案都不解決，納稅人錢卻被當提款機。



黃國昌表示，民進黨中央、地方政府掏空國庫、包庇綠電權貴，卻叫全民埋單，這筆帳，人民遲早會討回來。