民進黨29日高雄宣講　林岱樺逆襲攻C位

“人民是頭家”政策宣講會高雄場海報。（照片：民進黨高雄市議員黃文益臉書） 中評社台北3月24日電／有意角逐2026民進黨高雄市長初選的“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆近期接連主辦宣講活動，也間接為黨內初選暖身。3場活動3人彼此互邀，卻未見“立委”林岱樺身影，外界盛傳3人聯手“切割”林岱樺。不過，最新曝光的3月29日“人民是頭家”政策宣講會高雄場海報中，林岱樺赫然現身，且位居第2排C位，相當耐人尋味。



根據《中時新聞網》報導，近期因應罷免聲浪升溫，邱議瑩、許智傑接續透過宣講活動鞏固聲勢，昨日賴瑞隆也主辦“挺台灣顧高雄”宣講。然而，3場活動刻意排除林岱樺，引發外界質疑是否為初選前哨戰的“排林策略”。



涉助理費案日前被以新台幣100萬元交保的林岱樺私下坦言未受邀請，並淡然回應，“若有邀請，我會儘量參加，沒有其他政治算計。”她並透露，3月29日眾“立委”將同台亮相。



根據今日曝光的“人民是頭家”宣講會高雄場海報顯示，活動由“行政院長”卓榮泰親自領軍，包括民進黨祕書長林右昌、高雄市長陳其邁、“海委會主委”管碧玲及“行政院”政委陳時中位於海報第1排，綠營大咖將出席助講。



第二排則集結高雄8席區域“立委”，其中包括4位有意問鼎市長的邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺。尤為引人注目的是，林岱樺不僅打破缺席魔咒，還搶下C位，邱、賴則分居兩側，似乎凸顯林在黨內角力中仍具一定份量。



對此，民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益指出，該圖卡是由黨中央所製作，而上頭“立委”位置順序，是依照高雄第一選區開始，從左至右排序至第八選區，並沒有特別考量，過去也都是照此邏輯規劃出場順序。