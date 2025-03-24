AIT谷立言再談核能　稱美國可提供能源方案

AIT臉書24日又引述谷立言於美國商會謝年飯致詞內容，指出美國可為台灣提供全方位的能源解決方案。（AIT臉書） 中評社台北3月24日電／美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前關切台灣供電，提議美國可以作為台灣可靠的能源來源，包括核能，引起朝野各界關注。AIT於24日又在臉書引述谷立言於美國商會謝年飯致詞內容，指出美國已是全球最大能源出口國，可為台灣提供全方位的能源解決方案，“從地熱、到核能、再到先進的電網技術”。



谷立言日前接受《自由時報》專訪時表示，能源是許多台灣公司和美國公司都非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，而美國作為全世界最大的能源出口國，可以為台灣提供可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。“行政院長”卓榮泰則回應，“台灣正朝穩定、充裕供電的路走，如果有新技術，當然願意跟世界合作”。



AIT臉書24日發文引述谷立言於20日的美國商會謝年飯致詞，指出正如美國期盼台灣能夠支持美國再工業化一樣，美國也能提供台灣最迫切所需的資源，即能夠維持台灣經濟成長、同時促進其能源安全的可靠能源來源。



谷立言強調，不論是充滿AI伺服器的資料中心、愈來愈精確的半導體，或是最先進的晶圓廠，未來這些先進產業的突破，無不需要大量能源。美國已是全球最大能源出口國，可為台灣提供全方位的能源解決方案，“從地熱、到核能，再到先進的電網技術”。