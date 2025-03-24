亞亞遭限期離境　趙少康：她台灣有兒、殘忍

陸配劉振亞。（照片：亞亞在台灣YouTube） 中評社台北3月24日電／大陸籍配偶網紅劉振亞“亞亞”被移民署下令限期離境，亞亞聲請停止執行，被台北高等行政法院援引兩公約裁定駁回。對此，戰鬥藍召集人趙少康認為搬出兩公約根本風馬牛不相及，只是找個借口而已，找不到理由，企圖製造寒蟬效應，殺一儆百，亞亞在台灣還有孩子，太殘忍。



亞亞、小微、恩綺等3名陸配都因涉武統言論遭移民署廢止居留許可並限期離境，“內政部”24日表示，3人健保資格及居留期間工作權也都同步取消。移民署並指出，法院裁處亞亞離境時間為25日，“內政部”透露她尚未離境，時間到將被強制驅離。



根據《中時新聞網》報導，趙少康表示，亞亞是誰？相信絕大多數台灣人都不知道，也不知道她講了什麼話，突然變成知名人物，她哪有能力鼓吹戰爭？不過是一個小小網紅，甚至紅不紅都不敢講，她的言論會造成什麼影響？這樣就危害“國家安全”了？她講一講老共就打來了？老共可能根本不知道她什麼人。



趙少康認為民進黨靠此案故意製造寒蟬效應，殺一儆百，只是利用這個事件來增加兩岸肅殺氣氛，只為鞏固民進黨在台灣的支持力量，無關兩岸，而是關於強化民進黨本身動員能力。



趙少康強調，他也百分之百反對武統，問題是亞亞這樣講就要把人家趕出去，有這麼嚴重？其實可以警告她，說講這樣的話對他跟大家都不好，再講看是處罰或是怎麼樣，但一下子就把人家趕走，“不教而殺謂之虐”，她在台灣還有孩子，太殘忍。

