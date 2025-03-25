黃健豪：感覺現在比96台海危機距戰爭更近

藍委黃健豪接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）台“內政部”與“國防部”修正替代役男相關辦法，放寬召集年限與次數，也刪除每年召集不得超過60日限制，引發“替代役男上戰場”的討論。中國國民黨籍台中“立委”黃健豪向中評社表示，這訊息的釋出，會讓社會比較震撼的是，兩岸兵凶戰危的情勢又比以往提升更多。他認為，即便是1996年的台海飛彈危機，都沒有現在距離戰爭來得近。



為因應非常事變或戰時支援需要，“內政部”和“國防部”近日修正替代役“演訓召集”相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役八年內，退役逾九年替代役也納入，並刪除全年受“勤務召集”總日數60日的限制，引發討論。



黃健豪接受中評社訪問時對此表示，不管是各種兵推或是美國智庫的警告，加上今年漢光演習設定為2027年大陸攻台的想定等等，近一年來，台灣社會的戰爭意識和風險逐步提升非常多，加上這次的放寬教召退役替代役，都讓人不禁有戰爭是否離我們愈來愈近的疑問。



黃健豪說，過去大家都認為替代役不用上戰場，但從現在新的政策看來，替代役是需要上戰場第一線進行所謂的阻隔工作，當然為了兵源充足，現在要求替代役也要上戰場是相對合理，這也再次提醒台灣民眾，如果真的開戰，台灣沒有前線、後方之別，全島都會是前線，這是台灣和烏克蘭最大的差別，烏克蘭有很龐大土地為縱深，台灣就是非常小的一個島嶼，所以一旦發生戰爭，戰場上面沒有人會是後方，大家都是前線。



這樣的訊息釋出，相信大家是震撼的，黃健豪認為，連替代役也要準備上戰場，的確兩岸現在兵凶戰維的情勢，是比1996年的台海飛彈危機來得更真實。



談到民黨政府僅備戰，但沒有尋求避戰路線，黃健豪說，軍事應該是最後手段，能夠坐下來談，透過溝通協調來促使和平，相信是任何一個國家或者政府都應該做的，即便還在打仗中的俄羅斯和烏克蘭都希望坐下來談，中美競爭如此激烈，雙方領導人也都可以進行溝通，所以軍事是最後的一種手段，不該是目標或者是目的。