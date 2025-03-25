林燕祝：檢調劍指謝龍介　要搶救賴系林俊憲

國民黨台南市議會黨團書記長、議員林燕祝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝因罷綠委連署書中出現已逝者，遭到羈押禁見，掀起政治波瀾。國民黨台南市議會黨團書記長、議員林燕祝接受中評社訪問表示，這幾天觀察到掀起各地怒火，讓挺國民黨的人、反民進黨的人更加支持罷免綠委的第二階段連署案，她相信台南藍軍更堅強，支持藍委謝龍介挑戰2026台南市長的心更堅定。



林燕祝，1965年生，台南人，長榮大學高階管理碩士。2010年當選台南市議員至今，選區為永康區。



藍軍發起罷免台南市綠委王定宇、林俊憲連署。台南地檢署20日突然搜索台南市黨部，約談5名黨工，經漏夜偵訊，以國民黨台南市黨部副主委莊占魁及一組總幹事劉金輝違反偽造文書等罪，嫌疑重大且有逃亡串證之虞聲押，台南地方法院21日裁准羈押。



林燕祝表示，這幾天光是跑行程，就聽到許多基層對此感到相當不滿，甚至連綠營的支持者都會說“看到這樣下次不投民進黨”，為何挺綠的民眾也不滿？因為很明顯可以看到，賴清德去年上任後開始整肅政敵，先從自己人追殺，檢調的刀先砍海基會前董事長鄭文燦、再砍向民眾黨前主席柯文哲，都是賴清德連任的潛在對手。



林燕祝表示，這次檢調會出手國民黨台南市黨部，當然也是劍指挑戰2026台南市長的藍委謝龍介，而被罷免的綠委林俊憲就是要爭取通過黨內初選，大家也都看的出來背後目的是在搶救賴系林俊憲民調，讓林俊憲可以進行反向的仇恨操作，去墊高聲量，因此連謝龍介直播都反諷“乾脆民調投給林俊憲，票投謝龍介好了”。

