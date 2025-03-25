林政賢：贊成國民黨主席選舉延後　先衝反罷

國民黨桃園市議會黨團總召、市議員林政賢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月25日電（記者 盧誠輝）全台大罷免目前是35：0，罷藍委已有35案將進入第二階段，罷綠委案仍是零。桃園6席藍委目前都被鎖定罷免，中國國民黨桃園市議會黨團總召、市議員林政賢接受中評社訪問表示，藍營剛開始對大罷免確實錯估形勢，沒想到民進黨會這麼無所不用其極，反應慢了些，現在應盡力彌補挽回，才能扭轉劣勢。



林政賢表示，他很贊同苗栗縣長鍾東錦建議國民黨主席選舉延後，因為這次藍委罷免案第一階段通過的人數實在太多了，光是現階段35席就已超過藍委的半數了，所以未來第二階段也或多或少有藍委罷免案會成立，黨中央應該要提前作好準備，否則到時進入第三階段，黨中央一邊要反罷免，一邊還要選黨主席，勢必會造成黨內的混亂。



林政賢，東吳大學政治學系學士，曾任國民黨桃園市黨部（升格前）主任委員、桃園縣議會國民黨黨團執行長、國際獅子會2004－2005年度會長聯誼會主席、中華台灣林姓宗親總會理事、桃園市民眾服務社第19、20屆理事長。2022年順利完成市議員選舉5連霸，現為國民黨桃園市議會黨團總召。



林政賢指出，國民黨剛開始對綠營發動的大罷免確實輕忽，因為大家都認為民進黨應該不敢堂而皇之介入，研判不會有那麼多成案，沒想到民進黨從一開始就全力介入。



他說，國民黨因錯估形勢，被民進黨殺得有些措手不及，等國民黨回過神來發現民進黨真的無所不用其極，確實已經慢了些，所以現在也才會被許多藍營基層支持者質疑黨中央對大罷免的反應慢半拍，但國民黨現在從上到下已全力積極在彌補挽回這樣的劣勢。



林政賢透露，原本黨團和黨部已準備好要連署罷免6個選區的民進黨籍桃園市議員來進行反制，但後來經過評估過後還是認為，不應該掉入民進黨設下的圈套，因為如果一開始就把罷免案的氣氛炒得太熱，搞得好像政黨對決一樣，對國民黨不見得有利，也擔心會因此激化罷免團體。