劉復國：賴17條讓兩岸惡化成敵我矛盾

亞太政策研究協會理事長、政大國關中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略。亞太政策研究協會理事長、政大國關中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，賴清德此舉幾乎已讓兩岸關係進一步惡化為“敵我矛盾”，可預想大陸對台會有更強硬的壓力。在美國總統特朗普任內不太容易爆發軍事衝突，但可能會成為中美交易的棋子。



劉復國說，現在已有媒體報導中美元首將會有會晤的消息，賴清德先發制人先出牌，會不會慘遭滑鐵盧，大家都不知道，但中國大陸應會在中美元首會晤定下中美關係的大框架後，再處理兩岸與台海的問題，



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、國家安全、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，賴清德將中國大陸定義為“境外敵對勢力”，台灣民主化後至今還沒有一個“總統”親自上第一線這麼主張的，換句話說就是“他們是我們法定上的敵人”，台灣可能即將面臨兩岸情勢急遽的升高，這些天大陸已有不少人在談，賴清德已觸碰到大陸列出的紅線了。



劉復國說，賴清德就任時主張“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，現在雖然並沒有主動去說台灣要變成“主權獨立的國家”，但顯然賴清德透過對於反滲透法等法律的定位，將兩岸定位為敵對關係，法定地位已是雙方敵對，可預想大陸對台將會有更強硬的回應，威嚇台灣的情況應該會再升級，且可能比過去任何的動作都要更強。



劉復國指出，賴清德站到第一線主張敵對，希望“國安”高層已經想到後續可能產生的問題，畢竟在大陸生活的台商、台幹、台生足有百萬人，當兩岸關係急劇惡化、矛盾，會否台灣人在大陸也將面臨當年大陸人民仇日、仇韓的情緒？另外，長期以來大陸來台的高校交流，及前陣子大陸智庫學者來台交流，這類基本上短時間內都不會再進行了，甚至是台灣的公務員、退休公務員赴陸都會有所顧忌。