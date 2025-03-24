台灣遠見民調：6成4不信任美國創新高

《遠見》今天公布特朗普上台後，台灣對美關係與兩岸相關民調。（《遠見》提供） 中評社台北3月24日電（記者 黃筱筠）台灣“遠見民意研究調查”與《遠見》今日發布“2025民心動向大調查”民調，結果顯示，對美國不信任創新高有64%認為威脅大於機會；64%憂台積電“矽盾”正崩解；56%希望兩岸保持良好關係，避免購買大量武器；53.7%認為兩岸可能開戰，但69.8%不願意自己或家人參戰。



3月13日，賴清德召開“國安”高層會議，強調台灣面臨5大“國安”威脅，並提出17項因應策略，輿論對此看法兩極。“遠見民意研究調查”與《遠見》近日對此進行“2025民心動向大調查”，以了解在特朗普回鍋、台積電加碼投資美國、賴17條宣布等一系列事件發生後，民心出現哪些變化。



民調結果顯示，82.4%民眾不相信，台積電赴美投資，美國沒有從未對台灣施壓：跟過去相比76.2%民眾對美國印象差；64%民眾同意，台積電赴美投資削弱“台灣矽盾”角色。



在兩岸關係上，民調結果顯示，53.7%民眾認為未來3年內，兩岸可能發生戰爭；如果兩岸開戰68.9%不願意自己或是家人上戰場；對於“賴政府”推動兩岸和平，平均打了37.6分；74%民眾認為賴清德“國安”談話恐使兩岸關係更加緊張；50.2%民眾贊成恢復軍事審判，40.8%不贊成；70.4%不贊成政府未來實施軍事戒嚴。



這次民調也顯示，台灣社會正陷入“想要和平，但又不相信對岸”的困境。



整體而言，本次調查結果顯示，台灣社會的安全焦慮快速升溫。特朗普重回白宮後，民眾對台積電赴美高度質疑，認為台灣的關鍵資產正被戰略性轉移，使台灣陷入“安全與經濟之間的兩難局面”。



而台灣人儘管明顯感到兩岸情勢嚴峻，不喜歡大陸的比例也創近年新高，但仍有超過半數民眾認為，維持兩岸良好關係、避免花太多錢在軍購，才是最好的解方。儘管愈來愈多台灣人民感受到戰爭陰影，但近7成不願意參戰。從本次調查顯示，如何化解兩岸僵局，避免戰爭，應該是多數台灣人的公約數。



“遠見民意研究調查”與《遠見》在3月18日至22日舉行的“2025民心動向大調查”，包括三個面向，分別為：民眾對台美關係的看法、民眾對兩岸局勢的看法、民眾對“國防”安全的看法。有效份數1202樣本數。