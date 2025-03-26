台禁陸10校　曹校章：失去自信、格局不高

台灣海洋大學海洋休閒產業暨發展中心主任曹校章接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月26日電（記者 張穎齊）台“教育部”日前接連宣布禁止台灣與大陸統戰部主管的3所大學校院交流，且不採認學歷，另宣布不得與“國防”7校交流。台灣海洋大學海洋休閒產業暨發展中心主任曹校章接受中評社專訪表示，政治歸政治，學術歸學術，台灣應對自己的自由民主教育有信心才對，怎如此怕被統戰？政府不應用政治力去干涉學子交流，否則只顯得失去自信、格局不高。



台官方禁交流且不採認學歷的3校包括：廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院。禁止交流的“國防”7校包括：北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學。



曹校章表示，兩岸師生學術交流，可讓相互更瞭解，如今台官方禁止大陸10校，這對台灣的教育思想環境造成影響，台灣應當對自己的教育有信心才對，甚或可用台灣的民主自由去感化對岸，怎變得這麼怕被統戰？兩岸在對等、平等、開放下，彼此互惠，台灣的學術自由、創意發想也能影響對岸。



曹校章，出生於宜蘭，台灣師範大學體育研究所博士，現任海大共同教學中心體育教育組教授，曾任崇右技術學院室觀光產業學系兼任副教授、醒吾科技大學體育室兼任副教授、基隆市政府全中運亮點奪金計劃主持人、“海洋委員會”海洋保育暑淨海大聯盟擴展計劃主持人等，擁有橄欖球、救生員、獨木舟、帆船、水上摩托車、潛水、遊艇等運動教練、裁判證照。



曹校章說，過往可與大陸順利交流時，台灣也都能向陸生傳遞知識，台灣學生富有創造力，這也是陸生會羨慕的優點，現在禁止與陸校交流，不見得對台灣比較好，且還不承認這些大陸頂尖學校的學歷，那可看到還有很多國外的野雞大學，相比之下，這些被禁的陸校程度相當優秀。若這些學校是有販賣假學歷或很表現很差，就算了，可是卻不是這樣。

