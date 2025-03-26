法辦里長赴陸惹議　張淵翔：勿箝制民間交流

基隆市政府民政處長張淵翔接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月26日電（記者 張穎齊）全台各地爆出多起里長赴大陸旅遊被以違反《反滲透法》偵辦，多數獲判無罪，卻引發寒蟬效應。基隆市政府民政處長張淵翔接受中評社訪問表示，他認為不該用政治力去介入司法，或是用政治力去箝制兩岸民間文化、宗教、地方交流，廣泛交流才能相互成長，大可不必去禁止。



高雄市前金區陳宗佐、黃崑光、陳振琦、黃玉英等4名里長赴北京、廈門，檢方以其接受落地招待為由依《反滲透法》起訴，高雄地院近期判4人無罪。台北市21名里長被控2023年參加大陸旅遊團接受招待，檢方依反滲透法偵辦，1月偵結21人均獲不起訴處分。



張淵翔表示，不管任何形式的兩岸民間交流，凡是建立在互惠、平等上，台官方都不該用政治力去介入法律，更介入民間交流，藉此箝制里長。其實應當讓里長自由發揮，促進兩岸交流，包括文化、宗教等，都該要有廣泛的交流，還可相互成長。



張淵翔，台灣海洋大學航運管理碩士在職專班，國民黨籍前基隆市長張通榮之子。曾任基隆市第一選區（中正）議員、中正區長潭里長、國民黨基隆市黨部副主委、基隆市中正區後備軍人輔導中心主任、“救國團”基隆市中正區團委會主委、國際青商會“中華民國”總會2012年總會長等。



張淵翔表示，兩岸應該要有更多交流，他過去在國際青年商會工作過，明白世界各地都在交流，大陸在改革開放後，與世界接軌，成就世界工廠、經濟有重大發展，兩岸就更該需要互相學習，無論是青商會、還是民間里長、宗教文化交流，都是有益。