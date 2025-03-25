美媒稱解放軍圍台已充分準備　可能採五步驟

大陸海警船進入金門水域，台“海巡署”進行驅離。（“海巡署”提供資料照） 中評社台北3月25日電／美國華爾街日報23日報導，大陸解放軍已做好比以往更充分的準備，以包圍台灣切斷台灣對外聯繫，迫使其屈服。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國大陸實力計劃主任林碧瑩（Bonny Lin）說：“我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國大陸想，今天就能對台灣進行隔離或封鎖”。



林碧瑩及其智庫研究員表示，短期而言，中國大陸採取隔離的可能性比封鎖或入侵更大，此舉將考驗美國及其他國家的回應意願，也可能讓中國大陸由此建立海上新常態。



華爾街日報23日報導，中國大陸大陸對台灣的封鎖計劃已達到前所未有的準備階段，包含美國國防部在內的軍事專家分析，解放軍將首先空襲台灣基礎設施，並且出動軍艦繞台建立封鎖，再利用多種手段全面圍困台灣，阻絕台灣關鍵基礎設施服務和貿易路線。不過，短期來看，中國大陸更有可能採取隔離戰略，要求進入台灣的船隻接受安全檢查，此舉可以對台灣施加壓力，同時避免對中國大陸自身的航運造成過多影響。



報導描述，封鎖台灣是中國大陸國家主席習近平迫使台灣屈服的強有力戰略選項之一，僅次於武力攻台；而從大陸一系列圍台軍演可以窺見其鎖台策略。



美國、台灣和獨立軍事專家對中國大陸軍隊（從海軍到海上民兵）如何協同作戰以孤立台灣的分析，可能對台灣採取的5大步驟：



1.發動攻勢：中國大陸已發展出一系列軍事、平民和軍民混合形式的多類型軍力，可以用來對台灣實施封鎖。首先是空襲台灣基礎設施，包括軍事設施、港口、機場和能源終端設施，並派出噴射戰鬥機、直升機和無人機蜂擁進入台灣空域。



2.建立封鎖：中國大陸軍艦可能包圍台灣本島，並與台灣海岸線保持距離，以避開岸基反艦飛彈。中國大陸航艦打擊群可能部署於台灣東南部，殲－15戰鬥機可從母艦起降，以威嚇美國和其他任何勢力。



3.填補缺口：中國大陸擴增的海警部隊為軍隊提供了近岸作戰能力，其海上民兵的民用船隻填補了部署上的缺口。

