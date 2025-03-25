林鼎超入盧秀燕市府團隊　曾任連勝文助理

前基隆市產發處長林鼎超（右）接任台中市研考會主委。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）台中市政府前研考會主委劉彥澧、前地政局長吳存金先前接連因爭議事件請辭，市府24日發布人事派令，分別由前基隆市府產業發展處長林鼎超、前中市府地政處長曾國鈞接任，中國國民黨籍市長盧秀燕今天主持人事布達，強調2位資歷豐富，加入市府團隊有助台中市政發展，她寄予厚望。



台中市政府今年2月、3月，接連發生一級主管因案請辭，包括研考會前主委劉彥澧請假參與德州撲克競技賽，觀感不佳請辭獲准、地政局前局長吳存金涉不實核銷首長特別費，請辭獲准。2位一級首長空窗近1個月，25日正式補齊，地政局長由前市府地政處長7旬老將曾國鈞回任、研考會主委由43歲的林鼎超接任。



其中林鼎超曾任國民黨副主席連勝文助理，之後在韓國瑜高雄市長任內到高雄市府擔任青年局首任局長，後續被國民黨籍基隆市長謝國樑延攬進市政府，擔任產業發展處長至今。



盧秀燕表示，2位新任市府一級主管都是資歷豐富的優秀人才，曾國鈞局長是地政界的大前輩，地政界尊稱其為祖師爺級的公職人員，輔佐過她在內5位藍綠台中市長，備受好評跟肯定，曾局長其實已經退休了，但基於對台中的感情，願意重出江湖，非常感謝。



盧秀燕說，新任研考會主委林鼎超學經歷也非常的完整，留學美國，曾經擔任基隆市政府產業發展處的處長，高雄市政府青年局局長，在出任公職之前，曾經擔任中國信託銀行香港分行的經理，擁有豐富的產業以及國際化的經驗，非常的歡迎加入中市府團隊，對於2位的任命，她的思考就是“老幹新枝”，穩健和創新並存，她寄予厚望，希望讓市府團隊更好，讓市政建設及服務更強。