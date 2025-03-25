綠再佔主席台　藍委批欺負韓國瑜羞辱卓榮泰

國民黨團在議場前召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團25日於議場前召開記者會，痛批民進黨“立法院”黨團霸佔“立法院”主席台，阻撓“行政院長”卓榮泰進行施政報告，導致議事與政府運作雙雙停擺。國民黨團指責民進黨團此舉創下台灣民主史上執政黨杯葛自家政府的罕見案例，批評其不僅羞辱“行政院長”，更對“立法院長”韓國瑜與“國會”程序毫無尊重。國民黨團強調，他們作為在野黨願意讓院長順利備詢，但民進黨團卻執意癱瘓“國會”，讓行政團隊空轉，令人失望。



本事件源於3月21日新黨副秘書長游智彬持記者證進入“立法院”媒體區直播，與記者及民進黨“立委”吳思瑤助理髮生爭執，引發民進黨團抗議並占據主席台，使國民黨團原擬推動的反廢死、反戒嚴公投提案受阻。延至25日院會，民進黨“立委”再度以權宜問題為由衝上主席台，包圍韓國瑜，導致議事無法進行。韓國瑜宣布休息後，國民黨團召開記者會譴責民進黨團作為執政黨卻“當家鬧事”。



國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強在記者會上表示，民進黨的行為是“台灣民主最大的笑話”。他說，“從台灣有民主政治以來，你非常罕見看到執政黨的‘立委’上台杯葛自己的‘行政院長’。”



羅智強指出，國民黨作為在野黨願意和平理性地讓卓榮泰上台總質詢，但民進黨“立委”如吳思瑤與柯建銘卻霸佔主席台，“踐踏羞辱卓榮泰”。他質疑民進黨“立委”是否對自家院長有深仇大恨，竟將行政官員綁在“立法院”直到午夜，讓政務停擺。