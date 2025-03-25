驅逐陸配　卓榮泰：最嚴厲處置保持溫柔態度

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電(記者 俞敦平)“行政院長”卓榮泰今日受訪時，針對陸配亞亞因言論問題被要求於今晚離台一事表示，政府將依照《兩岸人民關係條例》處理，並強調立場堅定，不容妥協。他指出，言論自由有其界限，當“國家安全”受威脅時，政府將以最嚴厲方式處置違法行為，但會盡量採取溫柔態度處理，以平衡自由與公共利益。



“行政院長”卓榮泰率25日各“部會”首長赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢。卓榮泰於會前受訪時，針對陸配亞亞因言論問題被要求離台的議題作出回應。陸配亞亞被要求於今晚離開台灣，但她昨天受訪時表示自己無錯，拒絕離境，甚至連機票都未購買。



對此，卓榮泰表示，政府將交由“內政部”依照《兩岸人民關係條例》及相關規定處理亞亞一案。他強調，政府的態度非常堅定，並已要求“內政部”在處理過程中展現溫柔態度，但同時必須拿出堅定的決心。他指出，政府此舉是要向民眾表明，保護“中華民國台灣”的“主權與國格”是首要任務。



卓榮泰表示，在“主權”與安全的前提下，任何違反法律的行為，政府都將以最嚴厲的方式處置。他強調，儘管處置手段嚴厲，政府在執行過程中會盡量保持溫柔態度，但在此議題上絕無妥協空間，必須讓民眾清楚感受到政府的決心。