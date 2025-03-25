AIT再提核電　郭智輝：會考量、不排斥

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）日前表示，美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源，24日並PO上臉書。台“經濟部長”郭智輝25日表示，關於谷立言所說的新能源科技，他都歡迎討論，不排斥，會考量。



民進黨政府強調2025非核家園，但谷立言日前已指出，台灣高度仰賴國外進口能源，而美國作為全世界最大的能源出口國，可為台灣提供可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。AIT臉書再度發文引述谷立言於20日的美國商會謝年飯致詞，指出美國能提供台灣最迫切所需的資源，以維持台灣經濟成長，提供全方位解決方案，包括從地熱、到核能、再到先進的電網技術。



郭智輝25日赴“立法院”總質詢前受訪表示，關於AIT處長講的這個問題，對於所有新的能源科技，其實他都歡迎討論，不排斥任何新的能源科技，谷立言所說的都會納入考量。



美國阿拉斯加州長鄧利維日前訪台，對於美國也提出可合作天然氣能源供應？郭智輝說，“經濟部”上周有發布過公告，這是台灣跟美國合作的起步，未來會朝好的方向發展。



媒體追問，台美天然氣合作會使得電價上漲嗎？郭智輝說，不太瞭解這問題關聯性，電價方面會參考很多多元能源，所有成本都會有考量，讓電價更具有競爭力。



媒體問，若大陸封鎖台灣，台灣水電、糧食能撐多久？郭智輝說，都有因應對策，撐多久？他不方便講。