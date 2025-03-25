反發現金　卓榮泰：反對“立院”干預財政彈性

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電(記者 俞敦平)“行政院長”卓榮泰25日在“立法院”接受媒體聯訪時，針對在野黨提出的普發現金還稅於民提案，強調“憲法”賦予“行政院”編制預算的職責，反對“立法院”通過法律侵犯行政權。他表示，政府應與人民共享經濟成果，但需透過合理規劃與計算，而非法律固定化，以維持財政彈性。對於中國國民黨立法黨團推動的反廢死反戒嚴公投，卓榮泰質疑其必要性，建議停止推動以免影響社會共識，並盼議事順利進行。



“行政院長”卓榮泰25日率各“部會”首長赴“立法院”進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。



針對在野黨提出普發現金還稅於民的提案，卓榮泰表示，根據“憲法”規定，編制預算是“行政院”的職責，“立法院”則負責審議預算。他認為，若“立法院”通過法律來干預行政權，將違背“憲法”精神。他提到，民眾的努力推動了社會與經濟發展，政府確實應與人民共享成果，但這需要經過合理的規劃與詳細的計算，而非透過法律將政策固定化。



卓榮泰進一步解釋，若財政政策被法律綁死，政府將失去彈性，無法因應未來需求，這對“國家”長遠發展不利。他強調，當稅收超出預算時，政府會依據“國家”需要、社會發展及人民需求，合理分配資源，但不容許“立法院”以法令限制政府的財政運作。



對於國民黨團推動的反廢死反戒嚴公投，卓榮泰表示，他期待“立法院”議事能順利進行，更希望社會討論能聚焦於有益社會發展的議題。他指出，這兩個公投的主題並不存在實際問題，且社會及國民黨內部對此也有不同意見。他建議國民黨重新考慮，停止推動這些公投，以避免在“憲法”、法律及社會共識上留下負面印象。