台北101插旗台中　盧秀燕：歡迎踴躍投資

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）台北101與國泰人壽24日宣布攜手進軍台中市打造“置地廣場”，中國國民黨籍市長盧秀燕今天受訪表示，台中的商業市場活絡，繼漢神洲際百貨、D－one第一大天地宣布來台中打造商場後，台北101也來了，代表企業商家看好台中市的發展，也希望藉此產生連鎖效應，帶動各界踴躍來台中投資，市府非常歡迎。



台北101董事長賈永婕24日召開記者會，宣布將與國泰人壽在台中打造“置地廣場台中”百貨商場，由國泰人壽興建綜合商辦大樓，台北101進駐負責商場營運。這也是台北101首次拓點計劃。



盧秀燕25日主持市政會議前，針對台北101到台中拓點受訪表示，台中商業市場活絡，繼漢神洲際百貨、D－one第一大天地宣布插旗台中後，今台北101與國泰人壽兩大龍頭企業也宣告攜手進軍台中，該商場投資約新台幣45億元，整體投資額上看百億元，可望創造上千個就業機會，預期2029年完工進場、2030開幕，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。



盧秀燕說，“置地廣場台中”的建物已經在新建中，根據資料，就是在市政府旁邊的國泰人壽大樓，該大樓總體規劃地上34層、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，據瞭解，地下1樓到地上8樓未來規劃商場使用，台北101團隊將進駐營運，對於帶動台中的經濟發展有正面效果。



盧秀燕表示，企業界看好台中的發展區位，紛紛到台中投資，歡迎各界踴躍到台中來發展，多多益善。