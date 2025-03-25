罷免綠委遭恐嚇要開槍　高雄雙罷劫民團報案

罷免綠委黃捷及許智傑的“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢（右）、總幹事朱磊今赴警局報案。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月25日電（記者 蔣繼平）全台大罷免風潮如火如荼展開，藍綠陣營支持者對立情緒也逐漸升高。推動罷免綠委黃捷及許智傑的“高雄雙罷劫”日前進行連署活動時遭人辱罵、恐嚇、甚至揚言“如果有槍，就幹掉你們”。罷團今天前往警局報案，負責人徐尚賢、總幹事朱磊也嗆高雄綠委樂見支持者恣意妄為、高雄淪為“慶記之都”嗎？



推動罷免綠委黃捷及許智傑的“高雄雙罷劫”，2月11日在高雄市鼓山區內惟黃昏市場附近路邊進行罷免連署活動時，遭到一名中年男子不斷以“三字經”、“國罵”等言語辱罵，除了“抹紅”，甚至揚言“如果有槍，就幹掉你們”，整個過程約1分鐘，均被手機錄影拍下，罷團今天決定赴警局報案。



負責人徐尚賢、總幹事朱磊今天上午前往高雄市政府警察局鳳山分局報案。徐尚賢指出，短短一分鐘就出現公然侮辱罪、誹謗罪、恐嚇罪、妨害罷免罪等不法行為，顯示在高雄罷免綠委的艱辛和困難，罷團認為支持綠委是民眾自由都尊重，但不代表可以肆無忌憚的謾罵叫囂、甚至恐嚇威脅揚言開槍。



朱磊表示，這種暴力恐嚇不僅是對罷免活動的嚴重干擾，是對民主價值的嚴重踐踏，也是對人民行使基本權利的嚴重挑釁，更是對選民的嚴重恐嚇，這樣的行為是完全不可接受的。此外，連署期間還曾發生，車輛疑似遭破壞、志工手機被盜等事情，今天站在這裡，是為了強烈譴責最近發生針對罷免綠委的多起事件。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。“高雄雙罷劫”目前已完成第一階段補件，罷團預計“中選會”4月初才會公布補件結果，屆時將正式展開第二階段連署。