傅崐萁：賴清德極權又獨裁　國民黨全體反擊

中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團21日在院會提案，發起反廢死、反戒嚴兩項公投，民進黨霸占主席台阻擋，25日再度奪下主席台使議事空轉。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日表示，賴清德搞戒嚴統治，放任民進黨阻擋公投、霸占主席台，而賴清德就是在推動大罷免，獨裁又極權，國民黨被迫之下，國民黨主席朱立倫已宣布全體反擊，反大罷免、推民生法案。



針對“立法院”會原定進行公投二讀，但民進黨再度霸占主席台，阻擋總質詢及議事進行。



傅崐萁受訪表示，從21日就可看到賴清德的真面目，國民黨是希望訴諸民意，但賴清德搞軍事戒嚴統治，阻擋公投，民進黨衝上主席台霸占，就是賴清德的想法，連施政、“行政院長”卓榮泰的質詢都被阻擋，希望民進黨政府能適合而止。



全台大罷免浪潮來襲，目前藍綠“立委”被提案罷免的比數是35比0，落差巨大。罷免民進黨籍“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”今天上午成立罷免總部，國民黨主席朱立倫特別出席擔任志工，表達力挺態度，這也是朱在藍綠大罷免延燒的這段時間，首度站台罷綠團體。



傅崐萁說，國民黨奉公守法，今年2月1日才開始進行連署送件反擊，國民黨是被迫反擊，當然時程遲緩，而朱立倫已宣布反罷免，這是民主浪潮；而賴清德推大罷免，就是實行軍事戒嚴行動，想讓民進黨“立法院”黨團總召柯建銘當院長，賴清德想獨裁，極權又極權，想將已通過的《財劃法》再修回來。國民黨會持續推動好的民生法案。