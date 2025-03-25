要讓她看到！罷瑤總部距吳思瑤服務處50米

罷瑤總部距離綠委吳思瑤的北投區東華街服務處不到50公尺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤的“地動刪瑤”團體，今天早上正式成立“罷瑤總部”，地點就選在距離吳北投區東華街服務處不到50公尺處，嗆聲意味濃厚。罷瑤召集人賴苡任表示，總部設在這，就是希望未來吳思瑤不要再說沒看到罷團在連署，不要再造謠、抹黑、攻擊罷瑤團體。



而罷瑤總部因經費問題，採取小而美的方式布置，整個空間僅約10坪大小，擺設幾張桌椅供民眾前來連署，牆上白板則記錄接下來的連署時程等重要事項，整體來說非常陽春。



賴苡任今也宣布在總部內設置“闢謠做功德”功德箱，爭取小額募款，願意幫忙的人1元不嫌少、1千不嫌多，擔任罷瑤領銜人的藝術學者張克晉則當場捐出1千元表達支持。



賴苡任強調，罷免團體募款在灰色地帶，公開募集資金很容易被吳思瑤作文章，所以罷免總部內僅設功德箱，且會預留募款所得的20%，避免未來國稅局對於贈予有任何意見或刁難。



至於罷免吳思瑤案的補件結果仍未出爐，賴苡任呼籲，地方選委會若早把查對結果給“中選會”，期待“中選會”早點公布結果，公文寄出前也請記得先打電話通知法定領銜人，讓領銜人知道要在家等公文，而非讓領銜人跑郵局找不到公文。



“地動刪瑤”團體今天舉行罷免總部成立大會，並舉辦一日志工活動，包括國民黨主席朱立倫、台北市議員張斯綱、林杏兒、台北市黨部主委黃呂錦茹、新黨籍台北市議員侯漢廷皆陸續到場參與。