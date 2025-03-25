台中綠議員有罷免連署責任額？吳思瑤說不知

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月25日電（記者 黃筱筠）民進黨台中市議會黨團日前才宣布“民主連署站”啟航，24個黨籍議員全力協助罷免6席藍委團體拚二階，民進黨中央24日派員至台中與市議會黨團開會，外傳下達黨籍議員須依本屆3成得票數催出連署書。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，她沒有聽聞責任額，無法證實。但只要民團有需要，我們對他們幫助是無上限。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前也提到，第二階段罷免連署，嚴格要求，並分配責任額。傳出，民進黨中央黨部昨派員到台中，下達黨籍議員須催出連署書，黨籍24位議員中，除蔡其昌選區的議員施志昌、何欣純選區議員張玉嬿及蔡耀頡外，其餘21人都有責任額，為本屆議員得票數的3成。



民進黨是否針對台中市下達罷免連署責任額？吳思瑤今天受訪說，沒有聽聞議員有責任額，沒有聽聞所以無法證實。但是上週中執會後，秘書長林右昌發布協助命令，我們一定持續站在民意一方。罷免團體要我們幫忙義不容辭，我們積極排除查水表等侵害法律行為，民意需要我們一定會挺身而出。



除了台中市外，之後各縣市議會都會分配責任額嗎？吳思瑤說，她無法確認流出的責任額是什麼，我們是有責任幫助民團，只要有需要，我們責任額是無上限，她的理解對民團幫助一定是無上限。