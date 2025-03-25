黃清賢違法？陳玉珍：劉世芳兩國論才“違憲”

左起陳玉珍、邱垂正。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）美國媒體《華爾街日報》報導，中國大陸解放軍已做好比以往更充分準備，5步驟可隨時包圍台灣、切斷台灣對外聯繫，迫使屈服。中國國民黨籍“立委”陳玉珍25日表示，民進黨講了很大聲抗中保台，現在都要全面備戰了，賴清德又宣布抗中17條、對岸是境外敵對勢力，那民進黨準備好保家衛國了嗎？可是卻看到賴清德實際上在推動大罷免、對付在野黨，做了什麼？



媒體問，前國民黨大陸事務部主任黃清賢在陸表態支持《反分裂法》，陸委會主委邱垂正今天說，會等黃清賢回台後約談，若黃擁有中國大陸身分跟戶籍，就要依法註銷台灣的身分和戶籍。



陳玉珍說，黃清賢的言論有沒有違法，公部門要公正調查，但根據“中華民國”現在的“憲法”，自由地區包括台澎金馬、大陸地區；台“內政部長”劉世芳卻公開說有“中華民國”、有中華人民共和國，卻實屬“違憲”，這番言論要不要調查？



《華爾街日報》報導，中國大陸已準備好對台灣採取發動攻勢、建立封鎖、填補缺口、切斷進出、網路隔離的圍台5步驟，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計劃主任林碧瑩更表示“美國和台灣普遍有共識，只要中國願意，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。”



陳玉珍在“立法院”受訪表示，不必時刻擔心大陸是不是要打過來了，執政黨嘴巴很大聲說要捍衛主權，但看到大陸逼近越“中線”，民進黨卻做了什麼？陸方已飛進到24海哩，進來台灣只要1分鐘，民進黨除了喊抗中保台，準備好了嗎？還是在欺負台灣人？準備好捍衛台灣、還是嘴上說說？



陳玉珍說，既然兩岸都要全面備戰了，賴清德更宣布抗中17條、對岸是境外敵對勢力，那在境外敵對勢力侵門踏戶時，執政黨在幹嘛？已準備好捍衛台灣了嗎？她很憤怒，看到的卻是賴清德只是在對付在野黨，也不會理會大陸軍機軍艦進來台灣。

