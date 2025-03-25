北市藍主委黃呂錦茹：罷免綠委是不得已的路

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）罷免民進黨“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”今天在台北市北投區成立罷免總部，包括中國國民黨主席朱立倫、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人都出席擔任志工。黃呂錦茹受訪時表示，罷免綠委反制的這條路，“不是我們想要走的，我們是被迫、不得已下才來做罷免活動”。



她強調，全世界沒有一個總統被監督、被砍預算就要罷免在野黨，此舉“荒天下之大唐”，呼籲賴清德收回成命，結束這場大罷免。



“地動刪瑤”團體今天舉行罷免總部成立大會，並舉辦一日志工活動，包括朱立倫、黃呂錦茹，國民黨台北士林、北投區議員張斯綱、林杏兒及新黨籍台北市議員侯漢廷皆陸續到場參與。張斯綱與侯漢廷2024都曾參與台北第一選區（士林、北投）“立委”選舉，吳思瑤當選，但張斯綱與侯漢廷得票率加起來小勝吳思瑤。



對於大罷免持續延燒，黃呂錦茹表示，“立委”去年1月13日才上任還沒做滿1年，為何綠營去年10月就在街頭擺攤罷免，是不是早就計劃好要把所有“立委”都罷掉，把所有“立委”席次都變成他們的，想讓在野黨不敢再強力監督執政者，讓大家嘴巴閉起來，讓台灣民主死掉？