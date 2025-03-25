獨派群眾尾隨亞亞夫妻　警人牆保護逃離現場

陸配亞亞在老公陪伴、警察開道下，走了20分鐘才搭上計程車離開現場。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）陸配網紅劉振亞“亞亞在台灣”涉武統言論，遭“內政部“移民署”廢止依親居留許可，最遲要在25日深夜離境。不捨媽媽離開三個孩子的夫妻戴著帽子、口罩上午10點到“內政部”前開記者會，訴求撤銷行政處分。獨派網紅八炯卻帶了逾50人到場反制，雙方記者會舉行到一半，八炯帶人想趁機從旁邊衝過去亞亞記者會現場，隨即遭警方攔截並立刻第一次舉牌“行為違法”，八炯等人才回到原本的場地。



在亞亞與台灣老公黃君宏要離開時，獨派群眾一路尾隨嗆聲，大吼大叫，警方只能用人牆保護亞亞等人，一路慢慢走向徐州路、林森南路口，平常走路約3分鐘短短300公尺的路程，走了約20分，亞亞才搭上計程車逃離場，相當驚險。



不過，後續支持八炯的民眾咄咄逼人找機會繞道，直接圍在亞亞記者會外圍嗆聲，高喊“滾回去”、“你們都支持武統嗎？”、“一路好走”、“歡送亞亞”等口號，一開始警方還一一勸導民眾返回八炯等人的場地，但隨著嗆聲民眾越圍越多，警方只能在攝影記者後面圍出一排人牆維安，不再管制民眾高聲嗆聲，讓現場逐漸混亂。



由於亞亞與台灣國際家庭互助協會的記者會持續了40多分鐘，外圍嗆聲民眾越來越多的壓力下，警方也勸台灣國際家庭互助協會趕快結束記者會，隨後協會在約10點50分宣布記者會結束，但邀請反對的民眾對話辯論，現場立刻叫囂聲四起，在雙方隔著媒體記者、警方相互對嗆10分鐘後，整場活動宣告結束。



劉振亞涉武統言論在“移民署”約談後，以涉有“危害‘國家安全’及社會安定”情事，廢止依親居留，命她10日內出境，且5年內不許可再申請依親居留。另外，“移民署”也陸續約談陸配網紅“小微”、“恩綺”、“關關”、“小月”等人，並在21日以涉武統言論廢止小微、恩綺2人依親居留許可，要求限期31日前離境。