台經院：景氣2跌1升　全球經濟下行風險高

2025年2月營業氣候測驗點。（照片：台經院提供） 中評社台北3月25日電／台灣經濟研究院25日公布3月份景氣動向調查報告指出，全球經濟籠罩在美國總統特朗普政策不確定之憂慮，引發全球保護主義升溫，近期美歐央行紛紛下修其經濟成長預測並上調通膨預期，反映全球經濟下行風險持續升高。



台經院公布產業氣候測驗點調查結果，經過模型試算後，2025年2月製造業營業氣候測驗點僅微幅下滑，因此研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變，而服務業測驗點續呈下滑，營建業雖再次轉為上揚態勢，然變動幅度有限，研判營建業對景氣看法與上月相比維持不變。



台經院表示，在台灣製造業方面，隨著春節後企業陸續復工復產，2月多數貨品出口與外銷訂單表現回升，令製造業廠商對當月景氣看法較上月樂觀。儘管美國關稅政策帶來的不確定性升高，恐影響全球經濟成長並推升通膨，進而影響主要央行貨幣政策調整步伐，然台灣半導體先進製程與資通訊供應鏈需求仍強，令電子機械業仍多看好未來半年景氣表現。



台經院說，服務業受到農曆春節效應已過，民生消費與外出聚餐需求降溫，不利於零售與餐旅業對當月景氣看法。再者，美國關稅政策之不確定性上升，影響企業及民眾投資信心，使金融相關業者對當月與未來半年景氣看法均較上月調查相比多持審慎或悲觀看法。

