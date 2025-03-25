檢搜花蓮縣府帶走11人　傅崐萁諷劇本都寫好

中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）花蓮有民眾連署罷免提議書後，2月被指遭自稱花蓮市戶政事務所人員登門按門鈴，引發“查水表”爭議。花蓮地檢署今天上午指揮“調查局”搜索花蓮縣政府民政處等，帶回嫌疑人及證人共11名，其中包括民政處長明良臻。



傅崐萁今午在“立法院”受訪表示，一切都依法行政。媒體問“怎麼看檢調接二連三搜索？針對大罷免嗎？有掌握嗎？”傅崐萁說“劇本都寫好了”，並反問媒體“你們不是比我還清楚嗎？”隨後進入“立院”中興大樓“國會”辦公室。傅崐萁“國會”辦公室補充表示，“若是花蓮縣政府的事，縣府會說明。”



花蓮縣政府回應，戶政人員因罷免案查對作業時間急迫而親訪，建議“中央選委會”明確指導查對範圍，同時強調這次戶政單位遵守選罷法與公務機關行政程序法，依法執行查核。



台北地檢署自2月27日起至3月14日發動3波針對中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁相關的競選小物搜索後，花蓮縣檢調25日再赴花蓮縣政府民政處、戶政事務所搜索，



北檢認為傅崐萁透過戰天下公司購買修容組等競選小物，涉嫌違反《商業會計法》、偽造文書等罪，自2月27日起至3月14日發動3次搜索，包括國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁官邸及官邸旁管家住處。



花蓮檢調25日也發動搜索，針對傳出2月間有花蓮民眾連署罷免傅崐萁後，遭到自稱花蓮市戶政事務所的人員登門按門鈴，對方表示受“中選會”委託，欲瞭解罷免單是不是他本人親簽，引發“查水表”爭議。