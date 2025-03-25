家要散了！“移民署”：明天柔性驅離亞亞

陸配亞亞和丈夫（兩人皆戴黑色口罩）召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電／陸配網紅劉振亞在“亞亞在台灣”社群頻道涉武統言論，遭“內政部“移民署”廢止依親居留許可，25日是自行離境最後期限。有三個小孩的亞亞拒絕自行離境，台灣國際家庭互助協會25日上午陪同亞亞夫婦到“內政部”前召開記者會，要求台官方撤銷對亞亞的行政處分。“移民署”則表示，預計於明日採取柔性驅離措施。



“移民署”表示，亞亞應於25日晚間11時59分前自行離境，但亞亞拒絕配合，因此“移民署”將依法執行驅離。目前“移民署”已針對各種可能情況進行沙盤推演，並將採取柔性手段執行驅離，以避免衝突擴大。至於驅離地點，“移民署”表示仍在評估中，不排除從亞亞住處或先帶至專勤隊再前往機場。



亞亞與台籍居民黃君宏結婚，兩人育有3子，其先前經“移民署”許可依親居留，因在居留期間於網路社群平台抖音開設“亞亞在台灣”頻道，於去年5月間及2025年1月間在上傳的多部影片，遭檢舉有鼓吹武統台灣言論。而“移民署”約談亞亞後認為，她涉有“危害“國家安全”及社會安定”情事，廢止依親居留，命她10日內出境，且5年內不許可再申請依親居留。即最晚今夜她必須離開台灣。