泛藍士林、北投整合完成　罷瑤成功機率增　

新黨台北市議員侯漢廷強調全力支持國民黨罷免綠委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）罷免民進黨台北市士林、北投“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”今天上午成立罷免總部。去年“立委”選舉，該區因為泛藍分裂，中國國民黨台北市議員張斯綱和新黨市議員侯漢廷廝殺，讓吳思瑤得利而連任成功，今天張、侯兩人一前一後都出席罷團活動，強調目標一致罷綠，也讓罷瑤團體士氣大增，評估只要泛藍整合，催出投票率，罷免成功機會是大增。



侯漢廷受訪時強調，他現在積極告發民進黨，就是要不分政黨的在野陣營團結、展現戰力。現階段民進黨惡勢力全面染指“立法院”，竟然搜索到在野黨黨部，在野陣營絕對不能夠被執政黨軟土深掘。如果讓民進黨成功罷免6名藍委，“國會”全面過半，接下來迎接的是賴清德的準戒嚴、全面復辟。



張斯綱則說，罷免藍委的各項攻勢已經兵臨城下，不能坐以待斃，一定要拿出適當有力的回擊，表達大家對於惡罷的不滿。地方上，藍營執政首長站出來，替自家“立委”贊聲、衝聲勢是應該做的事情，因為唇亡齒寒，假設一個“立委”成功罷掉，在野士氣會有很大打擊，所以大家要勇敢站出來迎接挑戰。



綠委吳思瑤所屬的台北市第 1 選區（北投、士林 13 里），去年以 9萬1958 得票數，47.22%得票率勝選。國民黨的張斯綱得票數為7萬1837，得票率 36.89%挑戰失敗，而新黨侯漢廷則拿下 2萬8510 張選票，得票率 14.64%。兩人得票相加是大於吳思瑤，也是該區發動罷免吳思瑤的主因之一。

