劉燈鐘語中評：台灣淪美國馬前卒　前景悲觀

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，並提出5大“國安”威脅和17項因應策略。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，研判賴對大陸強硬，背後有美國授意，賴此舉形同宣告兩岸進入準戰爭狀態，但美國沒有約束，顯然是打算藉此作為對中國的談判籌碼。賴則透過拉高兩岸緊張情勢，鞏固權力，雙方各取所需。



劉燈鐘認為，民進黨為了扭轉“國會”朝小野大局面，不惜發動對藍委大罷免，同時賴清德升高兩岸對立，要製造寒蟬效應，都是為了把持政權，民進黨政府可能認為，背後有美國做靠山，不擔心兩岸掀起波瀾，但從美國的戰略思維而言，兩岸發生衝突，對美國才有利，從俄烏戰爭血淋淋的案例就可見端倪，所以美國從未承諾出兵援台，而台灣卻仍甘淪為美國的馬前卒，未來景象令人感到悲觀。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



針對“賴17條”效應，劉燈鐘表示，賴清德的舉措事實上是有脈絡可循，一切是循序漸進，可以看到，賴清德從去年當選後，一直無法接受“立法院”在野黨席次多數的局面，民進黨蔡英文上個8年全面執政，順風順水，賴清德接任後馬上面對跛腳的窘境，不利其連任，因此賴從當選以來，所有的作為都在設法鞏固政權，確保連任。



劉燈鐘指出，從去年迄今，民進黨政府先是對“立法院”所有通過的法案、決議，透過覆議、“釋憲”等行政程序祭出技術性阻攔，但執政黨席次劣勢的問題依舊，因此綠營進一步發動大罷免，要設法從根本上解決席次不足的問題，而為了讓大罷免的氣勢能夠上來，必須將罷免上綱至所謂的“抗中保台”層次，所以才會有所謂“賴17條”的出現，以及“境外敵對勢力”的定義。

