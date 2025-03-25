彰化綠議員耍官威罵警　縣黨部：送評議處分

彰化縣議員賴清美貼出提茶葉赴警所致意照。（取自賴清美臉書） 中評社彰化3月25日電（記者 方敬為）民進黨籍彰化縣議員賴清美21日將車輛停在芳苑鄉王功派出所的警用車格上，遭值班員警驅離，2人爆發口角，賴清美事後在臉書質疑員警態度不佳，遭網友砲轟“耍官威、耍特權”，引發爭議，民進黨彰化縣黨部今天發出聲明指，賴清美影響本黨形象，將送評議機制處分。賴清美因為姓名與賴清德差一字，地方戲稱兩人為“兄妹”，在地方頗有知名度。



賴清美現年65歲，彰化縣議會簡介寫著，凱達格蘭學校（高中肄業），彰化縣議會第16.17.18.19屆議員，民進黨黨代表，曾任蔡英文、陳建仁正副“總統”彰化競選總部發言人。



賴清美21日在臉書發文表示，她與朋友約在芳苑警分局附近見面，她開車找不到車位，看見王功派出所有停車格，便將車暫停在派出所內，沒想到，值班的55歲陳姓員警突然衝過來，以“不能借車位”為由要求駛離。她質疑，“難道一般民眾來洽公或借廁所，員警都是用這種態度對待？”，痛批該員警工作態度散漫，“這種劣警在地方上不知道還有多少？”



相關言論讓大批網友炸鍋，紛紛留言反批賴清美才是耍官威、耍特權，一面倒支持該名員警。賴清美見事態不妙，25日再於臉書貼出自己提著茶葉到派出所致意的照片，強調“純屬誤會，已經把話說開”。



民進黨彰化縣黨部下午發出聲明表示，針對賴清美日前駕車臨停派出所與員警發生爭執惹議，對於其個人言行引起社會議論甚表遺憾。彰化縣黨部強調，所有黨公職同志均應嚴以律己並謹言慎行，不應有脫序不當行為，影響本黨形象。後續將依程序，由黨內評議機制處理。

