中評關注：盧秀燕悄出手　台中藍白聯手抗罷

台中市長盧秀燕延攬有應對罷免經驗的林鼎超加入市府團隊。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）民進黨推動全台藍委大罷免，台中市成為主戰場之一，由於台中市的罷免成敗直接影響國民黨籍市長盧秀燕的發展，據瞭解，盧秀燕雖然檯面上冷處理，但私下已指揮抗罷。可觀察，近期台中藍白已整合力量投入反罷免，其中擔任要角的就是前中市府顧問、民眾黨中央委員蔡壁如。從反罷行動布局，可看出對盧影響深刻且相對危險的選區都集中在市區。



民進黨衝刺全台藍委大罷免來勢洶洶，在台中市更是重兵部署，6席藍委第一階段連署全過關，3月19日並在民進黨主席賴清德下令之下，地方黨部及黨公職服務處總動員，全力協助罷免團體推進第二階段連署。



台中第二選區“解顏（顏寬恒）行動”、第三選區“拒瓔（楊瓊瓔）行動”、第四選區“廢翔（廖偉翔）行動”、第五選區“斷健（黃健豪）行動”、第六選區“敲鑼（羅廷瑋）行動”、第八選區“擊臣（江啟臣）行動”等罷免團體聯合作戰，宣示6席藍委罷免要全面成案。



由於台中市長盧秀燕可能代表藍營角逐2028大選，成為民進黨重點打擊對象，民進黨3月15日啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首站就是從台中市起跑，盧秀燕遭綠營鎖定，檯面上雖然沒有公開站出來反罷免，但私下已指揮抗罷。



近期台中市出現“惡罷退散志工團”，團長由台灣民眾黨中央委員蔡壁如擔任，成員包括地方藍白人士，要透過藍白合作度過罷免挑戰，蔡壁如先前擔任台中市政府顧問，與盧秀燕關係密切，該志工團的成立與盧有所連結。



除了整合藍白力量抗罷免，盧秀燕向基隆市長謝國樑借將，25日任命基隆市府前產業發展處長林鼎超接任台中市研考會主委，林鼎超曾在高雄市府、基隆市府擔任一級主管，恰好都有應對罷免的經驗，盧在罷免潮來襲之際延攬林鼎超，也被政壇解讀在借助其抗罷免的經驗。



值得注意的是，“惡罷退散志工團”近期接連安排宣講活動，鎖定的區域都在原市區，也就是第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋的所在區域，可看出3人相對危險，由於盧秀燕是從台中市區發跡，這三位新生代藍委也是她擔任市長後，一手扶植出線，倘若遭罷，對盧秀燕的後續發展勢必有負面影響，因此格外謹慎。