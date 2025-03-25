檢調搜花蓮縣府　國民黨：恫嚇陰謀昭然若揭

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／針對花蓮縣政府遭檢調搜索，中國國民黨25日表達嚴厲譴責，並質疑此舉是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備？恫嚇各縣市選委會不得進行依法查核偽造文書連署？國民黨強調，民進黨以司法壓制地方選委會無法“依法查核”，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀“昭然若揭”！



花蓮有民眾連署罷免提議書後，2月被指遭自稱花蓮市戶政事務所人員登門按門鈴，引發“查水表”爭議。花蓮地檢署今天上午指揮“調查局”搜索花蓮縣政府民政處等，帶回嫌疑人及證人共11名，其中包括民政處長明良臻。



國民黨指出，根據《選舉罷免法》第79條規定，地方選委會依法必須查核罷免案連署名單之真偽，包括提議人姓名、國民身分證統一編號、未經提議人簽名或蓋章等等，該法無禁止向當事人當面核實；且依《行政程序法》第36條：“行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。”罷免連署案茲事體大，攸關公民權益，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核之義務。然“最高法院”第一庭曾做過法律解釋，只要經過行政單位核可，未來不可對當事人偽造文書進行追訴。



國民黨進一步表示，今日花蓮地檢署竟對執行公務的花蓮縣政府民政處進行搜索調查，令人質疑是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備？恫嚇各縣市選委會不得進行查核？此舉將造成寒蟬效應，危害行政體系行使公權之責，完全傷害“中華民國”法律，未來只要“中選會”責成行政機關不得追訴偽造文書之刑責，所有罷免連署都可肆意妄為。



國民黨對此深表譴責，呼籲“賴政府”千萬不要戕害法律，剝奪各縣市基層公務員保障公民權的執法權利。