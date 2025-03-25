沒挺藍普發1萬元　民眾黨團另提案發6千元

民眾黨團召開“巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家”民調記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）台“財政部”2024年總稅收超徵新台幣5283億元，中國國民黨“立委”雖主張全民普發1萬元現金，但台灣民眾黨“立法院”黨團並未支持，民眾黨團在25日提出“因應通膨強化社會韌性特別條例”草案，主張全民普發現金6000元、撥補健保所需費用，同時用於還債健全財政。



民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌強調，民眾黨的提案並非躲在辦公室空想，而是經過精算，參酌專家學者意見並採納廣大人民心聲所得出。



台灣民眾黨“立法院”黨團25日召開“巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家”民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”劉書彬、麥玉珍出席。民眾黨團公布民調，民進黨今年超徵5283億元，有65.8%民眾贊成普發現金，30.4%民眾不同意。



黃國昌批評，過去幾年，民進黨政府不斷宣傳公庫連年賸餘、財政最佳，但這是粉飾財報後的謊言，根本無法解釋既然連年超徵，為何公債仍持續攀高？民進黨宣傳的圖卡中沒有把特別條例舉債算進去，美化的財報都是假的！



黃國昌細數說，2021年超徵4327億元、2022年超徵5237億元、2023年超徵3860億元、2024年超徵5283億元，超徵這麼多，民進黨政府到底是無能還是欺騙？民進黨政府系統性刻意低估稅入數額，才會有鉅額超徵，不僅美化政府財報，更嚴重是趁火打劫，在人民身上拔毛。