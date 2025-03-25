“移民署”：亞亞午夜前需離境　逾期押解出境

陸配網紅劉振亞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電／陸配網紅劉振亞“亞亞”被指發表武統言論，遭到“移民署”撤銷居留許可，最遲要在25日深夜離境。據了解，“移民署”日前召開專案會議，將模擬多套劇本，務求讓劉振亞順利離開台灣。“移民署”今日表示，亞亞最遲須在今天深夜12點前離開台灣，若逾期，“移民署”將動員外勤隊員直接押解至機場強制出境。



台灣國際家庭互助協會25日上午陪同亞亞夫婦到“內政部”前召開記者會，要求台官方撤銷對亞亞的行政處分。



“移民署”表示，亞亞最遲須在今天深夜12點前離開台灣，且管制5年內不得申請依親居留，若逾期，“移民署”將動員外勤隊員直接押解機場強制出境。另外，根據兩岸人民條例19條及大陸地區人民及港澳居民出境處理辦法規定，強制出境衍生額外費用，須由亞亞繳納或在台保證人負擔，逾期未繳納得依法強制執行。



亞亞與台籍居民黃君宏結婚，兩人育有3子，其先前經“移民署”許可依親居留，因在居留期間於網路社群平台抖音開設“亞亞在台灣”頻道，於去年5月間及2025年1月間在上傳的多部影片，遭檢舉有鼓吹武統台灣言論。而“移民署”約談亞亞後認為，她涉有“危害‘國家安全’及社會安定”情事，廢止依親居留，命她10日內出境，且5年內不許可再申請依親居留。即最晚今夜她必須離開台灣。